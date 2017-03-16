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У київських супермаркетах продають протермінований товар

01:28, сьогодні 32 Читать новость на русском

"Союз споживачів України" знайшов на полицях популярного столичного супермаркету зіпсовані продукти і навіть протерміновану побутову хімію.

Зіпсовані товари знайшли ледь не у кожному відділі. Серед найчастіше зіпсованих продуктів – молочні і м'ясні продукти, а також риба. Покупці розповіли, що зіпсовані товари бачили на полицях магазинів не вперше.

Активісти повідомили, що у магазинах на фасованих продуктах часто замінюють етикетку. А погану їжу просто перепаковують. Також протерміновані продукти можуть продавати зі знижкою.

Після розмови з представником гіпермаркету зіпсовану продукцію пообіцяли списати. До контрольних державних органів активісти вирішили не звертатись. Бо вважають, що це марно, адже в Україні чинний мораторій на перевірки. Тож покупцям радять бути пильними.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Київ Скандал
Джерело: 24 Канал
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