У київських супермаркетах продають протермінований товар

"Союз споживачів України" знайшов на полицях популярного столичного супермаркету зіпсовані продукти і навіть протерміновану побутову хімію.

Зіпсовані товари знайшли ледь не у кожному відділі. Серед найчастіше зіпсованих продуктів – молочні і м'ясні продукти, а також риба. Покупці розповіли, що зіпсовані товари бачили на полицях магазинів не вперше.

Активісти повідомили, що у магазинах на фасованих продуктах часто замінюють етикетку. А погану їжу просто перепаковують. Також протерміновані продукти можуть продавати зі знижкою.

Після розмови з представником гіпермаркету зіпсовану продукцію пообіцяли списати. До контрольних державних органів активісти вирішили не звертатись. Бо вважають, що це марно, адже в Україні чинний мораторій на перевірки. Тож покупцям радять бути пильними.