У Краматорську вшановують річницю обстрілу

10 лютого 2015 року бойовики за допомогою реактивної системи залпового вогню "Смерч" обстріляли Краматорськ, що на Донеччині.
У результаті атаки 60 осіб загинули та понад 60 отримали поранення.
Поліція кваліфікувала інцидент як терористичний акт.
Українська влада звинуватила в обстрілі незаконні збройні формування "ДНР".
Тодішній губернатор області Олександр Кіхтенко заявляв, що ракети запускалися з підконтрольною бойовикам Горлівки.
Додамо, що 10 лютого у Краматорську буде оголошено загальноміську хвилину мовчання, під час якої автотранспортні підприємства включать звукові сигнали, у Сквері Героїв покладуть квіти в пам'ять про загиблих.
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Зауважимо, що саме в цей день поховали терориста "Гіві", щоправда офіційної інформації, що його загін брав участь у обстрілі міста, немає.