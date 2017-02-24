У лікарні імені Мечникова розповіли, що є головною запорукою порятунку українських воїнів

Понад півтисячі людей долучились до Дня Донора у дніпровській лікарні імені Мечникова.

Такі акції тут не рідкість, адже до шпиталю постійно привозять тяжкопоранених бійців із зони АТО.

Деколи для порятунку одного військового необхідно більше шести літрів крові. Зараз же у лікарні Мечникова перебуває 8 тяжких бійців.

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За півтори місяці 2017 року ми отримали близько 30 вкрай тяжких поранених. Більша частина з них вже стабілізована. І санітарним літаком відправлена в Київський військовий шпиталь. Ця кров, безумовно, є запорукою порятунку життя пораненого,

– розповів заступник головного лікаря Юрій Скребець.