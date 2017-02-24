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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

У лікарні імені Мечникова розповіли, що є головною запорукою порятунку українських воїнів

18:37, сьогодні 109 Читать новость на русском

Понад півтисячі людей долучились до Дня Донора у дніпровській лікарні імені Мечникова.

Такі акції тут не рідкість, адже до шпиталю постійно привозять тяжкопоранених бійців із зони АТО.

Деколи для порятунку одного військового необхідно більше шести літрів крові. Зараз же у лікарні Мечникова перебуває 8 тяжких бійців.

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За півтори місяці 2017 року ми отримали близько 30 вкрай тяжких поранених. Більша частина з них вже стабілізована. І санітарним літаком відправлена в Київський військовий шпиталь. Ця кров, безумовно, є запорукою порятунку життя пораненого,
– розповів заступник головного лікаря Юрій Скребець.

Теги: Україна Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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