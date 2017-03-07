У лікарню Дніпра доправили 13 бійців, троє – важкопоранені

В обласну лікарню імені Мечникова у Дніпрі доправили 13 поранених та хворих бійців.

Про це повідомляє ТСН.

Троє бійців з важкими мінно-вибуховими ушкодженнями. Одному з них вже надали допомогу травматологи. Його готують до переведення у військовий шпиталь.

Стан інших двох викликає занепокоєння лікарів. Одному бійцю осколки ушкодили живіт, груди та око. А за життя іншого бійця, якому 41-рік, борються лікарі.

Отримав поранення в голову, передпліччя, живіт. Стан вкрай важкий. Наразі в операційній. Всі лікарі, незважаючи на передсвятковий день, перебувають на місці,

– розповів головний лікар обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

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