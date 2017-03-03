У Луцьку депутати не хочуть визнавати смерть покійного мера

Мер Луцька Микола Романюк помер ще 3 лютого, але міські депутати і досі не визнали факту смерті і не зняли з покійного повноважень. При чому вчора, 2 березня, вони вдруге зірвали позачергову сесію, на якій мали вирішити це питання.

З часу смерті мера минув місяць, а депутати досі відмовляються визнати цей факт офіційно і віртуозно знаходять відмовки.

Ми не реєструвалися, тому що 19-а позачергова сесія в п’ятницю була скликана з порушенням регламенту. А сьогодні було оголошено про продовження 19-ї позачергової сесії, яка навіть не була відкрита в п’ятницю,

– заявив голова фракції ''Укроп'' у Луцькій міській раді Ігор Поліщук.

Таку поведінку окремих депутатів секретарка ради Юлія Вусенко та її колеги з "Самопомочі" називають не інакше, як свідомим саботажем. Саме Вусенко мала б стати тимчасовим виконувачем обов'язків міського голови. Проте, доки депутати не визнали факт смерті мера, чиновниця не може приступити до роботи.

Це кишенькова міська рада. Депутати не думають про своїх людей, про своїх виборців. Це їм прийшла вказівка від "папіка" не прийти і не робити тут. То й вони не приходять і не роблять,

– обурився депутат Луцької міської ради від "Об'єднання ''Самопоміч'' Микола Собуцький.

Аби міська рада таки запрацювала, секретарка Юлія Вусенко запропонувала обійти законодавчу бюрократію та звернутись до Верховної Ради напряму, аби уже парламент призначив позачергові вибори, зважаючи на свідоцтво про смерть.

Будемо наполягати, аби позачергові вибори міського голови в такому винятковому порядку могли бути призначені в нашому місті Верховною Радою, тому що місто повинно рухатися,

– підкреслила секретар Луцької міської ради Юлія Вусенко.

Якщо ж сесію блокуватимуть і надалі, то деякі депутати вже пропонують саморозпуск і позачергові вибори не лише міського голови, а й усього депутатського корпусу.

Із семи фракцій, представлених у Луцькій міській раді, сесію блокують дві. Наступне засідання має відбутися не пізніше, ніж через два тижні.

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