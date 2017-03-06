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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Львові пройшла смолоскипна хода: з'явились фото

23:35, 5 березня 337 Читать новость на русском

5 березня у Львові відбулась смолоскипна хода на честь героя української нації, генерала-хорунжого Української Повстанської Армії Романа Шухевича.

Про це повідомив "Національний корпус" на своїй сторінці у Facebook.

За словами активістів, вшанували 67-му річницю з дня загибелі командира УПА Романа Шухевича у ході "Пам'ять героя" кілька тисяч людей. Колона рушила від пам’ятника Тарасові Шевченку до пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів.

"Маршрут смолоскипної ходи урочисто закінчився біля пам’ятника Борцям за волю України, де активісти традиційно зачитали молитву Українського націоналіста і вшанували пам'ять усіх борців української нації за незалежну і вільну Україну", – йдеться у повідомленні.

Теги: Україна УПА Історія Львів Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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