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У мережі з'явилось фото загиблого морпіха у зоні АТО

16:56, сьогодні 40 Читать новость на русском
Військовослужбовець 36-ої окремої бригади морської піхоти сержант Леонід Галайчук
Військовослужбовець 36-ої окремої бригади морської піхоти сержант Леонід Галайчук / Думская

У зоні АТО загинув морський піхотинець з Одеської області – військовослужбовець 36-ої окремої бригади морської піхоти сержант Леонід Галайчук.

Про це повідомляє "Думская".

Боєць був уродженцем села Обжиле Балтської об'єднаної громади Одеської області. Військовий загинув біля села Водяне (ОТУ "Маріуполь"), що на Донеччині, від ворожої мінометної міни.

Разом з солдатом загинув побратим – матрос Олексій Кондратюк з Рівненської області.

Військових поховають у понеділок, 20 березня. У Балтській громаді оголосили траур.

Додамо, 20 березня під Маріуполем стався важкий бій – бойовики обстріляли Водяне з "Градів". Серед українських військових є двоє загиблих та семеро поранених.

Теги: Україна Жертви Війна на Донбасі АТО Одеса Збройні Сили України
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