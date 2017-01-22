У Міноборони озвучили довгождані хороші новини з фронту

За минуло добу в зоні АТО не загинув жоден українських боєць. Також ніхто з наших захисників не був поранений.

Про це заявив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Всього за минулу добу було зафіксовано 33 обстріли. Найактивніше ворог обстрілював Маріупольський напрямок. За його словами, на ділянці лінії фронту Водяне – Лебединське – Широкине сталося три чверті від всіх збройних обстрілів на маріупольському напрямку. Читайте також: Муженко розповів про головне завдання "кіборгів"

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