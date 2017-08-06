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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

У Москві жорстоко вбили відомого бізнесмена

18:55, 5 серпня 3020 Читать новость на русском
Кілер після себе не залишив жодних слідів
Кілер після себе не залишив жодних слідів / Соцмережі

Уранці 4 серпня у Москві невідомий щонайменше 6 разів вистрілив у співвласника та генерального директора океанаріуму в "Крокус Сіті" Андрія Чернова.

Як повідомляє прес-служба головного слідчого управління слідчого комітету РФ у Москві, від отриманих травм чоловік 1964 року народження загинув на місці.

Наразі слідство відпрацьовує різні версії події. Тривають слідчі та оперативні дії, щодо встановлення всіх обставин скоєного злочину та затримання особи, причетної до його скоєння.

За фактом інциденту відкрито кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство) та ч. 1 ст. 222 КК РФ (незаконний оборот зброї).

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Агенція ТАСС з посиланням на джерела у правоохоронних органах своєю чергою зазначає, що Чернова було застрелено під час його ранкової пробіжки.

Крім того, співрозмовника ресурсу переконує, пострілів було сім.

"Зі слів родичів і знайомих убитого, у нього не було жодних проблем з поточним бізнесом або конфліктів з конкурентами", – додав він.

Водночас МК передбачає, що вбивство могло бути замовним.

До слова раніше російські ЗМІ повідомляли, що тіло бізнесмена знайшла місцева жителька, яка гуляла вранці з собакою. Підприємець був одягненим у спортивну форму.

Також зазначалося, що убивця здійснив постріли в груди та контрольний у голову.

У Telegram-каналі пабліку Mash стверджують, що вбивство готувалося кілька днів.

Джерела видання повідомляють, що кілер не залишив доказів або свідків, а також не потрапив ні на одну камеру зовнішнього спостереження.

Теги: Кримінальні новини Новини Росії Москва
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