19:26
5 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 17:00: Що буде з Насіровим. Антипутінський банер в Москві
Випуск новин
17:59, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У НАБУ зробили заяву з приводу суду у справі Насірова

17:39, сьогодні 701 Читать новость на русском
НАБУ
НАБУ / Фото з відкритих джерел

Офіційного рішення про перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову НАБУ не отримало.

Про це повідомила прес-служба національного антикорупційного бюро.

У НАБУ додали, що під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу суд зобов'язаний забезпечити наявність чергового судді на випадок заявлення клопотання про відвід служителя Феміди, який слухає справу.

Проте Солом'янський районний суд міста Києва досі не забезпечив цю умову.

Офіційного рішення про перенесення судового розгляду, з вказанням дати та часу, до яких оголошено перерву, представники НАБУ та САП досі не отримали,
– зазначили антикорупціонери.

У НАБУ додали, що натомість, замість чергового судді, який не зміг вийти на роботу і продовжити розгляд справи, у суді з'явилася прес-секретарка установи, яка повідомила журналістам про те, що нібито засідання переноситься на понеділок.

У прес-службі також зазначили, що детективи НАБУ та прокурори САП разом із затриманим головою ДФС залишатимуться у залі суду до продовження засідання або завершення терміну тимчасового тримання підозрюваного під вартою.

У НАБУ нагадали, що рішення про визначення чергового судді приймається простим наказом про чергування, який голова суду підписує на кожні вихідні.

Читайте також: Суд, Насіров і абсурд – українців кличуть на протест

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.

Вже 5 березня адвокати Насірова заявили клопотання щодо відводу судді.

Згодом суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник заявив, що 5 березня засідання щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову відбуватися більше не буде.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров НАБУ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жизнь на Донбассе: как объяснить внукам, почему мы наделали все эти глупости
сьогодні, 19:15 Жизнь на Донбассе: как объяснить внукам, почему мы наделали все эти глупости
Ольга Черненко 821
Насиров и НАБУ. Реакция здорового человека
сьогодні, 15:24 Насиров и НАБУ. Реакция здорового человека
Блог Медіа 1828
Украина – наша больная мама – будем лечить, или дадим умереть?
сьогодні, 13:01 Украина – наша больная мама – будем лечить, или дадим умереть?
Сергій Гайдай 2100
Жизнь на Донбассе: те, кто не нашел работу сразу, останутся за бортом до конца
сьогодні, 08:32 Жизнь на Донбассе: те, кто не нашел работу сразу, останутся за бортом до конца "республики"
Ольга Черненко 3278
Не жить, а существовать: тянуть до следующей получки – только так у нас живут пенсионеры
4 березня, 22:51 Не жить, а существовать: тянуть до следующей получки – только так у нас живут пенсионеры
Ольга Черненко 3401
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
У бізнесмена відібрали 7 мільйонів гривень у Києві
 16 листопада 2016 , 12:45
Через негоду у кількох регіонах країни серйозні проблеми з рухом на дорогах
 13 листопада 2016 , 18:34
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук