У НАБУ зробили заяву з приводу суду у справі Насірова

Офіційного рішення про перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову НАБУ не отримало.

Про це повідомила прес-служба національного антикорупційного бюро.

У НАБУ додали, що під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу суд зобов'язаний забезпечити наявність чергового судді на випадок заявлення клопотання про відвід служителя Феміди, який слухає справу.

Проте Солом'янський районний суд міста Києва досі не забезпечив цю умову.

Офіційного рішення про перенесення судового розгляду, з вказанням дати та часу, до яких оголошено перерву, представники НАБУ та САП досі не отримали,

– зазначили антикорупціонери.

У НАБУ додали, що натомість, замість чергового судді, який не зміг вийти на роботу і продовжити розгляд справи, у суді з'явилася прес-секретарка установи, яка повідомила журналістам про те, що нібито засідання переноситься на понеділок.

У прес-службі також зазначили, що детективи НАБУ та прокурори САП разом із затриманим головою ДФС залишатимуться у залі суду до продовження засідання або завершення терміну тимчасового тримання підозрюваного під вартою.

У НАБУ нагадали, що рішення про визначення чергового судді приймається простим наказом про чергування, який голова суду підписує на кожні вихідні.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.



Вже 5 березня адвокати Насірова заявили клопотання щодо відводу судді.



Згодом суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник заявив, що 5 березня засідання щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову відбуватися більше не буде.