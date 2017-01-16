У НАТО стурбовані заявами Трампа щодо Альянсу

У НАТО із стурбованістю сприйняли останню заяву обраного президента США Дональда Трампа щодо Альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє "Укрінформ".

Я щойно мав бесіду з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом. У НАТО заяви Трампа про те, що організація застаріла, викликають стурбованість,

– сказав Штайнмаєр.

Він також згадав вислови ймовірного майбутнього глави Пентагону, зроблені кількома днями раніше у Вашингтоні, зазначивши, що "потрібно подивитися, що послідує далі в американській політиці".

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що країни-учасниці не фінансують НАТО належним чином, і він не може ефективно боротися з міжнародним тероризмом