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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

У Нью-Йорку нашестя щурів: є постраждалі

16:09, сьогодні 1835 Читать новость на русском
Нью-Йорк потерпає від нашестя щурів
Нью-Йорк потерпає від нашестя щурів / Getty Images

Місцева влада Нью-Йорка проведе екстрену нараду після того, як житель одного з районів Бронкса помер від інфекційного захворювання лептоспірозу, розповсюджуваного щурами.

Про це повідомляє NBC.

За даними місцевої влади, захворювання було діагностовано ще у двох жителів Бронкса, які зараз оговталися від хвороби.

Хвороба може бути серйозною, але вона виліковна легкодоступними антибіотиками,
– повідомив департамент охорони здоров'я.

Співробітники департаменту вживають необхідних заходів для боротьби з гризунами. Лікарі радять жителям Бронкса уникати місць скупчення щурів і ретельно мити руки. Однак, за словами місцевих жителів, це неможливо: всюди "повно пацюків, не тільки в будівлях, поїзди наповнені ними".

Читайте також: Пожежа у хмарочосі в Нью-Йорку: є чимало постраждалих

Відзначається, що ступінь стурбованості настільки великий, що Червоний хрест надав тимчасове житло для 8 сімей в районі.

Теги: США Нью-Йорк Надзвичайні ситуації
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