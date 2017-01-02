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У польському місті оголосили жалобу за дівчатами, яких збив українець

17:05, сьогодні 2248 Читать новость на русском
Жалоба
Жалоба / 24 Канал

У місті Єлєня оголосили у місті триденну жалобу за двома дівчатами-підлітками, яких на смерть збив п’яний українець.

Про це повідомляє Польське радіо.

Наразі слідство у справі веде прокуратура. Слідчі з’ясовують усі обставини трагедії. Також 2 січня має бути прийняте рішення про можливий тимчасовий арешт водія.

Нагадаємо, український водій на позашляховику спричинив смертельну аварію в Польщі. Аварія трапилась за кілька хвилин до Нового Року. Українець був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Теги: Польща Кримінал Аварії та ДТП
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