У Порошенка просять націоналізувати ще одну власність Коломойського

Українці звернулися з проханням до Президента України перебрати у державну власність ще один актив олігарха Ігоря Коломойського.

Після того як "Приватбанк" став державним, футбольні фанати дніпровського "Дніпра" звернулися до Президента України таким самим чином врятувати їх клуб, який потерпає від боргів. І зареєстрували відповідну петицію.

"У зв'язку з втратою власником інтересу до клубу, накопиченням боргів перед гравцями, тренерами і іншим персоналом, загрозою ФІФА перевести клуб в нижчу лігу через невиплачені борги, а також майбутнього зняття очок з клубу, пропонуємо розглянути можливість порятунку ФК "Дніпро" (місто Дніпро) шляхом націоналізації та прикріплення його до "Приватбанку", одним з власників якого раніше був нинішній власник "Дніпра" Ігор Коломойський", – йдеться у петиції.

Поки що петиція набрала 13 голосів з необхідних 25 тисяч, щоб Президент розглянув її. В ініціаторів залишилося ще 90 днів, щорб зібрати необхідну кількість.

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