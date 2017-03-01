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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

У Путіна заявили, що "можна зрозуміти" захоплення бойовиками заводів на Донбасі

12:55, сьогодні 2695 Читать новость на русском
У Кремлі прокоментували
У Кремлі прокоментували "націоналізацію" бойовиками підприємств на Донбасі / Getty Images

Запровадження ватажками "ДНР" та "ЛНР" "зовнішнього управління" на українських підприємствах стало, багато в чому, наслідком політики Києва, "який відштовхнув ці регіони", тому їх можна зрозуміти.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

Я не думаю, що слово "віджим" тут може бути застосовано... В принципі, ми є свідками того, що відірвані своєю державою області потрапляють у ще скрутніше становище, перебуваючи в умовах повної блокади з боку екстремістських елементів. Тому, звичайно, в якійсь мірі можна зрозуміти ті дії, які робляться керівництвом цих регіонів, які, ще раз повторюю, відторгнені своєю державою. Мовиться про життя кількох мільйонів людей, тому, безумовно, людям треба виживати,
– заявив речник Путіна.

Читайте також: Українські підприємства на Донбасі і так націоналізовані Росією, – Геращенко

Говорячи про можливість відкриття російського ринку для цих підприємств, Пєсков зазначив, що не має такої інформації.

Нагадаємо, бойовики встановили контроль над всіма українськими підприємствами на окупованому Донбасі.

Перед цим вони вимагали від Києва припинити транспортну блокаду Донбасу до початку березня.

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Україна-Росія Новини Росії Блокада
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