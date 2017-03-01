У Путіна заявили, що "можна зрозуміти" захоплення бойовиками заводів на Донбасі

Запровадження ватажками "ДНР" та "ЛНР" "зовнішнього управління" на українських підприємствах стало, багато в чому, наслідком політики Києва, "який відштовхнув ці регіони", тому їх можна зрозуміти.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

Я не думаю, що слово "віджим" тут може бути застосовано... В принципі, ми є свідками того, що відірвані своєю державою області потрапляють у ще скрутніше становище, перебуваючи в умовах повної блокади з боку екстремістських елементів. Тому, звичайно, в якійсь мірі можна зрозуміти ті дії, які робляться керівництвом цих регіонів, які, ще раз повторюю, відторгнені своєю державою. Мовиться про життя кількох мільйонів людей, тому, безумовно, людям треба виживати,

– заявив речник Путіна.

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Говорячи про можливість відкриття російського ринку для цих підприємств, Пєсков зазначив, що не має такої інформації.

Нагадаємо, бойовики встановили контроль над всіма українськими підприємствами на окупованому Донбасі.



Перед цим вони вимагали від Києва припинити транспортну блокаду Донбасу до початку березня.