У путінських прихвоснів весняне загострення, – дипломат

В оточення президента Росії Володимира Путіна почалося чергове весняне загострення вірнопідданських почуттів.

Таку думку висловив дипломат, експерт платформи "Майдан закордонних справ" Олег Бєлоколос, повідомляє Gazeta.ua.

Дипломат нагадав, що спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін висловився за проведення виборів президента Росії в неділю, 18 березня 2018 року.

За його словами, як негайно і вкрай улесливо написали тамтешні засоби масової інформації, таким чином російські законодавці хочуть приурочити президентські вибори до підписання Путіним указу "Про визнання Республіки Крим" у 2014 році.

До речі, цю, як написали "Известия", "перспективну ідею", гаряче підтримав той самий В'ячеслав Володін, який у жовтні 2014 року на закритій зустрічі в рамках "Валдайського клубу" сказав пріснопам'ятну фразу про те, що "є Путін – є Росія. Немає Путіна – немає Росії",

– зазначив Бєлоколос.

За його словами, можливо Володін правий, адже сьогоднішній російський режим тримається саме на таких "солдатах Путіна".

Саме він забезпечує хазяїну Кремля і його близькому оточенню надійну індульгенцію на будь-які дії, імунітет від переслідувань та можливість і надалі отримувати надприбутки. Саме це оточення, яке розуміє російські національні інтереси виключно, як свої особисті, і зацікавлене у якомога довшому збереженні путінського режиму,

– підсумував експерт.

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