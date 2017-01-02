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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

У Радбезі засудили "варварський" теракт у Стамбулі

09:52, сьогодні 72 Читать новость на русском
Радбез ООН
Радбез ООН / obozrevatel.com

Рада Безпеки ООН рішуче засудила новорічний теракт у нічному клубі Стамбула. Там загинуло 39 людей, ще майже 70 поранено.

Про це Радбез ООН повідомили на своєму офіційному сайті.

"Члени РБ ООН рішуче засуджують мерзенний й варварський теракт. Будь-які акти тероризму є злочинними і не мають виправдань, незалежно від мотивів їх здійснення, часу, місця та виконавців ", — йдеться в заяві.

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В ООН також наголосили на необхідності притягти до відповідальності виконавців, організаторів, фінансистів і спонсорів цих терористичних актів та висловили глибокі співчуття родинам жертв та побажали швидкого одужання пораненим.

Нагадаємо, у новорічну ніч в одному з найпопулярніших нічних клубів Стамбула невідомий почав обстрілювати відвідувачів. Із 39 загиблих ідентифікували тіла 35 людей, з них 24 – іноземці.

Теги: Політика ООН Туреччина Теракт
Джерело: 24 Канал
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