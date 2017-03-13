У СБУ повідомили деталі затримання українців на кордоні з Кримом

У Службі безпеки України підтвердили факт затримання українських правозахисників на адмінмежі з окупованим Росією Кримом і сподіваються, що найближчим часом Ольгу Скрипник і Володимира Чекригіна відпустять.

Про це розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт у коментарі агенції УНІАН.

"Ольга Скрипник і Володимир Чекригін проходили через пункт пропуску "Каланчак", рухалися на транспорті. Їх затримали та зараз вони перебувають у так званому пропускному пункті "Армянськ", – зауважив представник спецслужби.

Крім того, за його словами, співробітники прикордонних військ Росії наразі проводять бесіди з українськими правозахисниками.

"Ольга та Володимир зараз заповнюють документи, які їм надали з боку так званих "прикордонників", вони перевіряють інформацію, – наголосив радник голови СБУ.

Також він висловив надію, що найближчим часом українців відпустять.

"Ми не бачимо жодних причин для їхнього затримання, і думаю, що російська окупаційна влад та контролюючі органи не чинитимуть жодних дій проти Ольги Скрипник і Володимира Чекригіна", – зазначив Юрій Тандіт.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Федеральна служба безпеки РФ на так званому кордоні з анексованим Кримом затримала представників "Кримської правозахисної групи" Ольгу Скрипник та Володимира Чекригіна.