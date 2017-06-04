У шведському таборі для біженців сталася масштабна пожежа: з'явилось відео

У шведському місті Сьодерхамн згорів притулок для біженців.

Про це повідомив телеканал SVT.

За словами рятувальників, ніхто із 70 осіб, які перебували в центрі для біженців, не постраждав.

Правоохоронці встановлюють, що стало причиною масштабної пожежі, внаслідок якої згоріла майже вся будівля. Однією з версій, яку перевіряють, є підпал.

Через небезпечний дим поліція закликала жителів міста тимчасово не виходити на вулицю та позачиняти вікна.

Відео пожежі дивіться за посиланням.

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