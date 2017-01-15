У страшній пожежі у Харкові загинула літня жінка

У Харкові спалахнула пожежа в квартирі на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку на просп. Тракторобудівників, 160. Внаслідок пожежі загинула жінка.

Про це повідомляє управління ДСНС Харківщини.

Згідно з повідомленням рятувальників, горіли меблі та домашні речі на площі близько 25 кв. м. Дим заполонив цілу квартиру і почав виходити на сходову клітку.

У квартирі рятувальники знайшли двох господарів. Їх негайно винесли на свіже повітря та передали медикам. 70-річна жінка померла в кареті швидкої допомоги, а її 76-річного чоловіка вдалося врятувати. Він зазнав опіків верхніх кінцівок і отруївся чадним газом. Чоловік був госпіталізований до 4-ої лікарні Харкова.

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Одночасно з гасінням була організована евакуація мешканців з 8-го і 9-го поверхів. Двоє людей не могли самостійно вийти, тому рятувальникам довелося виносити їх на руках. Ще 12 осіб вийшли самостійно.

Пожежа була ліквідована. В гасінні брали участь 13 рятувальників.