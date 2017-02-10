У Запоріжжі прощаються з депутатом Ванатом: з'явились фото з похорону

У п'ятницю у Запоріжжі відбувається прощання і похорон з депутатом Верховної Ради Петро Ванатом, який на 80-му році життя помер 8 лютого.
На похорон колеги прибула чимала делегація з Верховної Ради, пише місцеве видання 061.ua.
Зокрема, на прощання прибув спікер Андрій Парубій, депутати Андрій Тетерук, Микола Фролов, Юрій Береза, лідер парламентської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.
Також попрощатись з депутатом родом з Запоріжжя прийшли мер міста та голова Запорізької ОДА.
Нагадаємо, 8 лютого стало відомо про смерть 80-річного народного депутата від "Народного фронту" Петра Ваната.
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