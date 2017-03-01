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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Україна більше не головує на Радбезі ООН: що очікувати нашій країні

00:29, сьогодні 542 Читать новость на русском
Радбез ООН
Радбез ООН / Новинарня

Україна з 1 березня передає головування у Раді Безпеки ООН Британії.

Попри це, українське питання залишиться одним із пріоритетів. Про це повідомив у своєму Twitter постійний представник Британії при Радбезі Метью Рікрофт. Він пообіцяв, що зробить великий акцент на територіальній цілісності суверенітеті нашої держави, зокрема – щодо Криму.

Нагадаємо, Україна головувала в Радбезі ООН з лютого. Головування Британії теж триватиме місяць – до 1 квітня.

Читайте також: Замість мінських угод Росія здійснює шантаж, – постпред України в ООН

Теги: Політика ООН Великобританія
Джерело: 24 Канал
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