Україна більше не головує на Радбезі ООН: що очікувати нашій країні

Україна з 1 березня передає головування у Раді Безпеки ООН Британії.
Попри це, українське питання залишиться одним із пріоритетів. Про це повідомив у своєму Twitter постійний представник Британії при Радбезі Метью Рікрофт. Він пообіцяв, що зробить великий акцент на територіальній цілісності суверенітеті нашої держави, зокрема – щодо Криму.
Нагадаємо, Україна головувала в Радбезі ООН з лютого. Головування Британії теж триватиме місяць – до 1 квітня.
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