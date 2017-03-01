Україна більше не головує на Радбезі ООН: що очікувати нашій країні

Україна з 1 березня передає головування у Раді Безпеки ООН Британії.

Попри це, українське питання залишиться одним із пріоритетів. Про це повідомив у своєму Twitter постійний представник Британії при Радбезі Метью Рікрофт. Він пообіцяв, що зробить великий акцент на територіальній цілісності суверенітеті нашої держави, зокрема – щодо Криму.

Honoured to take over UNSC Presidency from @UKRinUN - great job in Feb. Strong focus on need for territorial integrity & sovereignty #Crimea https://t.co/paYC3Wtrw7 — Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) 28 лютого 2017 р.

Нагадаємо, Україна головувала в Радбезі ООН з лютого. Головування Британії теж триватиме місяць – до 1 квітня.

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