Україна отримала новий майданчик для тиску на Кремль в ООН, – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що обрання України до складу Ради ООН з прав людини допоможе нашій країні у правозахисній діяльності щодо порушень зі сторони Росії.

Нагадаємо, Україна увійшла до складу Ради ООН з прав людини з мандантом на наступні три роки. За це проголосувало 177 країн-членів ООН.

"Маємо важливий майданчик для правозахисних ініціатив та тиску на Кремль", – написав з цього приводу Павло Клімкін.

Добрі новини з NY. ?? стане членом Ради ООН з прав людини на наступні 3Р. Маємо важливий майданчик для правозах.ініціатив та тиску на Кремль — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 жовтня 2017 р.

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За словами речника Постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка, українська делегація в РПЛ "сфокусується на питаннях превенції порушень прав людини та виступатиме зі своїми ініціативами в цьому питанні в рамках роботи Ради".

Голосування. Наше членство в РПЛ надасть додаткові можливості для продовження боротьби проти порушень прав людини на окупованих територіях?? pic.twitter.com/4wqA9LFicb — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 16 жовтня 2017 р.

Додамо, що головною метою РПЛ є захист прав і основних свобод людини на справедливій та рівній основі, а також ефективна координація та інтеграція діяльності, що стосується прав людини, у рамках системи ООН.