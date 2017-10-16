Україна отримала новий майданчик для тиску на Кремль в ООН, – Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що обрання України до складу Ради ООН з прав людини допоможе нашій країні у правозахисній діяльності щодо порушень зі сторони Росії.
Нагадаємо, Україна увійшла до складу Ради ООН з прав людини з мандантом на наступні три роки. За це проголосувало 177 країн-членів ООН.
"Маємо важливий майданчик для правозахисних ініціатив та тиску на Кремль", – написав з цього приводу Павло Клімкін.
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За словами речника Постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка, українська делегація в РПЛ "сфокусується на питаннях превенції порушень прав людини та виступатиме зі своїми ініціативами в цьому питанні в рамках роботи Ради".
Додамо, що головною метою РПЛ є захист прав і основних свобод людини на справедливій та рівній основі, а також ефективна координація та інтеграція діяльності, що стосується прав людини, у рамках системи ООН.