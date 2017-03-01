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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Україна у суді спробує заборонити Росії фінансувати тероризм

16:10, сьогодні 127 Читать новость на русском
Павло Петренко
Павло Петренко / 24 Канал

Україна очікує від Міжнародного суду ООН попереднього рішення про заборону Росії фінансувати тероризм.

Про це розповів міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє Liga.

Ми ставимо питання про введення попереднього рішення суду, яке заборонило б Росії здійснювати ті дії, які та робить з підтримки фінансування тероризму,
– сказав він.

За словами Петренка, він не сумнівається в позитивному для України рішенні Міжнародного суду ООН з цього питання.

Також міністр додав, що на суді будуть обговорювати і порушення конвенції з приводу заборони дискримінації.

Йдеться про кримських татар і українських громадян у Криму та Донбасі,
– зазначив Петренко.

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Теги: Павло Петренко Україна-Росія Новини Росії Тероризм
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