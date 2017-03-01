Україна у суді спробує заборонити Росії фінансувати тероризм

Україна очікує від Міжнародного суду ООН попереднього рішення про заборону Росії фінансувати тероризм.

Про це розповів міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє Liga.

Ми ставимо питання про введення попереднього рішення суду, яке заборонило б Росії здійснювати ті дії, які та робить з підтримки фінансування тероризму,

– сказав він.

За словами Петренка, він не сумнівається в позитивному для України рішенні Міжнародного суду ООН з цього питання.

Також міністр додав, що на суді будуть обговорювати і порушення конвенції з приводу заборони дискримінації.

Йдеться про кримських татар і українських громадян у Криму та Донбасі,

– зазначив Петренко.

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