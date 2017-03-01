Україна замахнулась на ще один чемпіонат Європи

Україна подала заявку на проведення чемпіонату Європи з боротьби у 2018 році.

Про це розповів головний тренер збірної з вільної боротьби Руслан Савлохов у коментарі ресурсу iSport.ua.

Асоціація спортивної боротьби України направила офіційну заявку до Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби (FILA) на проведення чемпіонату Європи у 2018 році. Сподіваюся на перемоги нашої заявки. Ми вже отримали підтримку Міністерства молоді та спорту України,

– наголосив він.

Також тренер збірної розраховує, що Україні буде легше в плані організації, оскільки в 2017 році тут відбудуться Євробачення, чемпіонати Європи з боксу та стрибків у воду, а також чемпіонат світу з хокею.

Зауважимо, що в разі позитивного рішення на користь України змагання зі всіх трьох видів боротьби прийматиме Київ.

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