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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна зазнала непоправної втрати в зоні АТО

08:25, сьогодні 2067 Читать новость на русском
Втрати в зоні АТО
Втрати в зоні АТО / 24 Канал

Бойовики не зменшують кількість обстрілів позицій сил АТО. Протягом доби (12 серпня) один український військовий загинув, двоє військових отримав поранення, шестеро військових отримали бойові травми.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

На Приморському напрямку бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції неподалік Водяного. Сили АТО відповідали вогнем. В наслідок цього протистояння один український боєць загинув, один отримав поранення.

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На Донецькому напрямку під гранатометним вогнем опинились опорні пункти в Опитному. По шахті Бутівка бойовики били з озброєння БМП.

На Луганському напрямку обстрілів було найбільше. З кулеметів окупанти обстрілював підступи до Кримського, а з мінометів калібру 82 міліметри – позиції неподалік Новотошківського, Новоолександрівки та Катеринівки.

Загалом за минулу добу (12 серпня) незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я. Один український воїн загинув, двоє – пораненні, шість – отримали бойові травми.

Теги: Жертви Новини України Війна на Донбасі АТО Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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