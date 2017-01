Українка за походженням очолить МЗС Канади

Міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, буде призначена на посаду міністра закордонних справ країни.

Це призначення є результатом рішення прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо змінити склад свого уряду, повідомляє CBC News.

Відтак, Фріланд замінить Стефана Діона, який залишає політику, щоб зайняти дипломатичний пост.

Зазначимо, що Фріланд народилася у канадському місті Піс-Рівер у провінції Альберта. Її мати, Галина Хом’як-Фріланд, є українкою за походженням.

Журналістську кар’єру Фріланд починала в Україні на посаді стрингера Financial Times, The Washington Post і The Economist.

Згодом вона працювала в Financial Times в Лондоні заступником редактора, редактором британських новин, начальником московського бюро, кореспондентом у Східній Європі, редактором вікенд-видання та редактором FT.com.

Читайте також: Христина Фріланд – міністр Канади, яка пишається своїм походженням

Пізніше Фріланд оголосила про намір балотуватися на виборах до парламенту Канади від Ліберальної партії.

Вона виграла внутрішньопартійні праймеріз 15 вересня 2013 року і була обрана до парламенту 25 листопада.