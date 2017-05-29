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Українська сторона висловила претензію до місії ОБСЄ щодо звітів з кордону та Дебальцево

15:31, сьогодні 206 Читать новость на русском

Загибель спостерігача ОБСЄ на Донбасі і сексуальні домагання до іншого представника місії необхідно розслідувати і покарати винних. Про це заявила представник мінської групи Ірина Геращенко.

Йдеться про смерть американця Джозефа Стоуна на окупованій Луганщині наприкінці квітня. Тоді авто місії наїхало на міну.

Інцидент із домаганням терориста до жінки-спостерігача стався тижнем пізніше вже у Донецькій області. Тоді патрулю ОБСЄ за пропуск через блок-пост бойовик висунув власні умови.

На думку Геращенко, на Парламентській асамблеї ОБСЄ мають ухвалити окрему резолюцію через ці випадки і засудити їх.

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Водночас робота спостережної місії на Донбасі потребує вдосконалень.

"За ці 3 роки війни місія СММ ОБСЄ лише кілька разів була на кордоні. Чому не допускається до всієї окупованої території і, наприклад, закритим залишається Дебальцеве? Чому в звітах СММ ОБСЄ не вказується коли саме запрошували допуск і хто саме не допустив?" – заявила Ірина Геращенко.

Теги: Україна Політика Ірина Геращенко ОБСЄ Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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