Українська сторона висловила претензію до місії ОБСЄ щодо звітів з кордону та Дебальцево

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Загибель спостерігача ОБСЄ на Донбасі і сексуальні домагання до іншого представника місії необхідно розслідувати і покарати винних. Про це заявила представник мінської групи Ірина Геращенко.
Йдеться про смерть американця Джозефа Стоуна на окупованій Луганщині наприкінці квітня. Тоді авто місії наїхало на міну.
Інцидент із домаганням терориста до жінки-спостерігача стався тижнем пізніше вже у Донецькій області. Тоді патрулю ОБСЄ за пропуск через блок-пост бойовик висунув власні умови.
На думку Геращенко, на Парламентській асамблеї ОБСЄ мають ухвалити окрему резолюцію через ці випадки і засудити їх.
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Водночас робота спостережної місії на Донбасі потребує вдосконалень.
"За ці 3 роки війни місія СММ ОБСЄ лише кілька разів була на кордоні. Чому не допускається до всієї окупованої території і, наприклад, закритим залишається Дебальцеве? Чому в звітах СММ ОБСЄ не вказується коли саме запрошували допуск і хто саме не допустив?" – заявила Ірина Геращенко.
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