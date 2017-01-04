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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Українські бійці захопили нові бойові точки на Світлодарській дузі

21:06, сьогодні 1992 Читать новость на русском
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Раніше ці населені пункти на Донбасі були, у так званій, сірій зоні. Їх бойовики використовували для провокацій та обстрілів українських позицій. Але наприкінці грудня нашим бійцям вдалося відвоювати кілька таких селищ.

Відстань до ворога зовсім невелика. Тому диверсійні групи бойовиків постійно намагаються підібратися до поборників української армії. Перед новим роком із бойовиками вчергове домовилися про режим тиші. Та ті на домовленості не сильно зважають.

Неподалік від лінії фронту – селище Новолуганське. На вулицях мирно грають діти, спокійно прогулюються люди. Але зрозуміло, що війна зовсім поруч, бо на вулицях чимало військових. Які зайшли в цей населений пункт в середині грудня.

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Люди потроху звикають до нормального життя в офіційній державі. Тепер функціонує навіть пошта. Щоправда, український стяг, кажуть бійці, був тут і до їхнього приходу.

Коли Новолуганське було "сірим", каже командир із позивним "Батя", сюди до своїх сімей з того боку фронту поверталися місцеві бойовики. І навіть після заходу української армії роботи в солдатів чимало.

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Протидіяти диверсійній діяльності військовим доводиться чи не щодня. Навіть з так званими мінськими домовленостями, і Дебальцеве, і його околиці повинні бути під контролем України.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі війна
Джерело: 24 Канал
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