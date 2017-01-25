Українські інженери протестували сучасний безпілотник

Вітчизняні інженери презентували сучасний безпілотник "Командор".

Дрон може перебувати в повітрі до години і пролетіти 60 кілометрів.

Наразі, представлена модель – це тільки прототип, який у майбутньому удосконалюватимуть. У перспективі він зможе долати відстань у сотню кілометрів, а також перевозити вантаж до 50 кілограмів. Це можуть бути протитанкові ракетні комплекси, кулемети з функцією дистанційного керування або системи радіоелектронної боротьби.

Однак, дрон можна використовувати і в мирних цілях. Зокрема, для доставки медикаментів або для патрулювання.

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