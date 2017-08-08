Українські туристи застрягли поблизу Румунії через зниклого водія автобуса

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Близько півсотні туристів застрягли на Одещині неподалік кордону з Румунією. Серед них – є діти.
Туристи придбали автобусний тур до Македонії, Чорногорії та Хорватії, пише ТСН.
За словами туристів, автобус кілька разів ламався, а в Ізмаїлі водій залишив туристів на узбіччі та поїхав лагодити автобус. Однак, згодом водій так і не повернувся.
Читайте також: Україна все далі віддаляється від "совка", – Падалко про відпочинок на Одещині
Туристам довелося самостійно шукати житло на ніч, а туроператор, який продав автобусний тур, на дзвінки не відповідає.
Відомо, що туристи є мешканцями Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя й Одеси. А головний офіс туроператора розташований у Дніпрі.