Українські туристи застрягли поблизу Румунії через зниклого водія автобуса

Близько півсотні туристів застрягли на Одещині неподалік кордону з Румунією. Серед них – є діти.

Туристи придбали автобусний тур до Македонії, Чорногорії та Хорватії, пише ТСН.

За словами туристів, автобус кілька разів ламався, а в Ізмаїлі водій залишив туристів на узбіччі та поїхав лагодити автобус. Однак, згодом водій так і не повернувся.

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Туристам довелося самостійно шукати житло на ніч, а туроператор, який продав автобусний тур, на дзвінки не відповідає.

Відомо, що туристи є мешканцями Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя й Одеси. А головний офіс туроператора розташований у Дніпрі.