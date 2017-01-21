Український посол мав розмову з Трампом після інавгурації – розповів деталі

Посол України в США Валерій Чалий провів коротку розмову з новим американським президентом Дональдом Трампом після його інавгурації. Тоді, зокрема, обговорили майбутній візит президента Порошенка у США.

Про це український дипломат розповів виданню "Укрінформ".

За його словами, візит президента України планується в другій половині лютого, перш за все для участі в програмі головування України в Раді Безпеки ООН.

"Україна головуватиме в Раді Безпеки ООН, і очевидно, в цей період може відбутися участь президента, тому що цей формат якраз передбачає таку участь", - пояснив дипломат.

Він також додав, що паралельно проробляється можливість зустрічі Петра Порошенка і Дональда Трампа.

"Яким чином все вийде, під час нинішнього візиту або пізніше - ще питання не вирішене, але, я думаю, що це було б природно, оскільки ми маємо питання, які потрібно обговорити найближчим часом", - наголосив Чалий.

Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп офіційно вступив на пост президента США. Посол Чалий також відвідав інавгурацію нового президента США Дональда Трампа та показав фото з події.