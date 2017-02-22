Український військовий зник безвісти дорогою до Авдіївки

Дорогою з Києва в зону проведення АТО зник безвісти боєць72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Танасій Гавриляк.

Про це повідомляє "Є" із посиланням на сестру бійця Оксану.

За її словами, 26-річний контрактник востаннє на зв'язок виходив увечері 31 січня, коли поїздом повертався після відпустки зі столиці до військової частини ЗСУ, розташованої в Авдіївці Донецької області.

Після цього військовослужбовець не виходив на зв'язок ні з рідними, ні з командуванням.

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Танасій Гавриляк родом з села Яцківці Дунаєвецького району Хмельницької області. Його підрозділ обороняє позиції в районі промислової зони Авдіївки.