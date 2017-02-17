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Українці обирають квартири "під ключ"

Нерухомість 17:01, сьогодні 277 Читать новость на русском

Квартири "під ключ" набувають все більшої популярності серед українців. Цього року кількість охочих придбати готове житло зросла в середньому на 10-15%, підрахували аналітики.

Не відстають від трендів і забудовники. Третину квартир в житловому комплексі "Паркові озера" реалізують з повноцінним сучасним ремонтом, а ще разом із сантехнікою та кухонним гарнітуром. При цьому квадратуру, її планування та дизайн, майбутній власник може обрати на власний смак.

"Кожному типу квартир відповідає певний варіант оформлення і поєднання колекцій керамічної плитки в кухні і санвузлах. У той же час ми залишаємо нашим покупцям простір для творчості, адже саме вони вибирають колір стін, меблі, декор та аксесуари, які роблять квартиру по-справжньому затишною і індивідуальної", – сказала керівник відділу продажу ЖК "Паркові Озера" Олена Колесникова.

Житловий комплекс "Паркові озері" – це цілий мікрорайон із 15 будинків. Більшість з них вже введено в експлуатацію та заселено. Останній планують звести до 2018-го року. Проте вже зараз покупці можуть ознайомитись з плануванням та підібрати собі квартиру від 35 до 96 квадратів. Або ж обрати нежитлове приміщення під ведення бізнесу чи облаштування комірчин для зберігання речей. Сам комплекс розташований на території в 10 гектарів та має власну розвинену інфраструктуру.

"На території є багато магазинів, кафе, ресторани, аптеки, салон краси – все, що душа забажає, а також торговий центр, спортивний комплекс і стоматологія. До того ж, тут авторський ландшафтний дизайн с декоративними рослинами та деревами, фруктовий сад та штучна водойма з фонтаном", – розповіла керівник відділу продажу ЖК "Паркові Озера" Олена Колесникова.

На території комплексу також продумана інфраструктура для маленьких мешканців. Тут є дитячий садок, англійський клуб для найменших та сучасні дитмайданчики. Спортсмени також не залишились без уваги забудовників: футбольне та універсальне поля для гри в баскетбол, теніс ту, волейболу, а також спортивні майданчики. Однією з родзинок комплексу є відкритий роллердром. Для власників авто передбачені як безкоштовні гостьові стоянки, так і критий паркінг під охороною.

"У "Паркових Озерах" побудовано 8-поверховий паркінг на 382 машино-місця. Пропонуються до продажу парко-місця площею від 14,33 до 21,40 кв.м. Паркінг обладнаний двома ліфтами, охороняється 4 години на добу, а також його обслуговує експлуатаційна компанія. "Інтергал-Буд" пропонує придбати паркомісце за акційною ціною. Кількість таких місць обмежена. Також у разі 100-відсоткової оплати надається знижка 5% від вартості машино-місця. Крім того, компанія пропонує розстрочку на період до 3 років покупцям машино-місць у паркінгу комплексу. Мінімальний перший внесок – лише 30%", – зазначила Олена Колесникова.

Житловий комплекс "Паркові озера" розташований на лівому березі Дніпра неподалік від станцій метро "Лівобережна" та Дарниця". З території комплексу можна одразу потрапити до парку "Перемога" з його чудовими озерами та багаторічними соснами. На території парку – льодовий каток, дитячі та спортивні майданчики, безліч атракціонів та розваг як для дорослих, так і дітей.

При купівлі квартири у "Паркових Озерах", "Інтергал-Буд" пропонує клієнтам варіанти розстрочок до 3 років та можливість скористатися програмою обміну житла trade in. За умови стовідсоткової оплати, покупцям надають знижки.

Теги: Нерухомість
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