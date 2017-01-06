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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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Українці з Канади зробили Донбасу щедрий подарунок

09:58, сьогодні 530 Читать новость на русском
Допомогу відправлять в лікарні Маріуполя
Допомогу відправлять в лікарні Маріуполя / ukrinform.ua

Конгрес Українців Канади, спільно із канадською компанією Сaravan Logіstics, а також канадськими громадськими організаціями Ukraine Appeal, GlobalFire, Global Medic та Лігою Українців Канади надіслали у Маріуполь велику партію допомоги.

Про це повідомили в українському МЗС.

Зокрема, на український схід надійшло 11 тонн гуманітарної допомоги, що складається із медичного обладнання та засобів пожежогасіння.

Цю допомогу передадуть до лікарень та пожежних станцій у Маріуполі.

"Зібране в січні 2017 року українською громадою Канади обладнання дозволить покращити якість надання першої медичної допомоги постраждалим внаслідок російської агресії проти нашої держави, а також дозволить підвищити ефективність боротьби з пожежами", – повідомили в МЗС.

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Теги: Україна Війна на Донбасі Канада МЗС України
Джерело: 24 канал
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