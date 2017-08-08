Українці забувають про "ВКонтакте": як виглядає список популярних сайтів

Заборонена російська соцмережа "ВКонтакте" невпинно продовжує втрачати своїх користувачів в Україні. Разом із соцмережею українці менше цікавлять забороненим Yandex.

Згадно з даними Kantar.TNS, українці все ще користуються забороненими "ВВонтакте", Mail.ru, Yandex, однак у рейтингу попялрності – ці сайти вже випали з першої десятки.

16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.

Читайте також: Скільки українців проти блокування "Вконтакте": неочікувані дані

Відтак, станом на липень 2017 року, третю сходинку серед популярних сайтів посів Facebook – ця соціальна мережа стала найпопулярнішою в Україні. Водночас, Vk.com посідає 11 місце, хоча, порівняно з червнем 2017 року, зріс в охопленні.

Також активно зростає популярність Instagram.com. А заборонені "Одноклассники" не потрапили до ТОП-25.

До введення санкції російська соцмережа "ВКонтакте" налічувала близько 20 мільйонів українських користувачів. Після блокування соцмережі в Україні, відвідуваність "ВКонтакте" скоротилась на 3,35 мільйони візитів на день.

Читайте також: The Ukrainians, Nimses та інші: чи мають майбутнє українські розробки

Збільшення української аудиторії на Facebook – є прогнозованим явищем. Адже саме цю соцмережу називали найкращою альтернативою для українців. Тим паче, що Facebook – є прототипом російської соцмережі. Вже наступного дня після заборони доступу до "Вконтакте" Facebook збільшив денне охоплення на 37%. Станом на червень 2017 року українська аудиторія в Facebook виросла до 10 мільйонів.

Список популярний сайтів у липні виглядає так: