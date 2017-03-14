"Укрпошта" розширила свої послуги

14 березня "Укрпошта" ввела в дію два нові сервіси для клієнтів – переказ між картками та оплата послуг онлайн.

Про це повідомила прес-служба "Укрпошти".

Відтепер на офіційному сайті державного підприємства українці можуть перерахувати кошти з картки на картку або здійснити оплату послуг будь-яких послуг. При цьому "Укрпошта" гарантує, що грошові операції проходитимуть швидко, зручно та безпечно.

Нові функції стали можливими завдяки співпраці з компанією "Рortmone", яка є лідером українського ринку онлайн-переказів.

З 14 березня фінансові операції зможуть здійснити всі українці, які мають платіжні картки будь-яких банків Україні.

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