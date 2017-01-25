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"Укрзалізниця" запрошує дизайнерів створити інтер'єр вагонів потягів

22:25, сьогодні 216 Читать новость на русском
Вагон
Вагон "Укрзалізниці"

Від сьогодні, 25 січня, "Укрзалізниця" оголошує відкритий конкурс на кращий дизайн-проект інтер'єру пасажирського вагона.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

У конкурсі можуть взяти участь на волонтерських засадах як відомі дизайн-студії, так і молоді талановиті дизайнери, які прагнуть заявити про себе та мають свій погляд на інтер'єр сучасного пасажирського вагона.

Наші поїзди, як денні, так і нічні, мають бути зручними і максимально комфортними, щоб пасажири із задоволенням ними подорожували. Саме тому звертаємося до дизайнерів, які можуть запропонувати своє бачення сучасного інтер'єру пасажирських вагонів із використанням інноваційних технологій та матеріалів нового покоління,
– зазначив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун.

Охочі взяти участь у конкурсі можуть надсилати свої проекти впродовж двох місяців, до 27 березня 2017 року. Роботи дизайнерів розглядатиме конкурсна комісія ПАТ "Укрзалізниця", яка відбере кілька найкращих варіантів дизайну інтер'єру пасажирського вагона. Після завершення конкурсу, впродовж наступних двох тижнів, з 27 березня по 10 квітня, "Укрзалізниця" планує провести обговорення відібраних проектів серед пасажирів шляхом анкетування в поїздах та затвердити найбільш вдалий дизайн-проект на засіданні правління компанії

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Зазначимо, що "Укрзалізниця" сформувала технічні вимоги, яких повинні дотримуватися дизайнери під час роботи над проектами, серед яких безумовне дотримання безпеки перебування пасажирів у салонах вагонів. Також дизайн інтер'єру має відповідати сучасним вимогам щодо ергономіки та передбачати, зокрема, безпечні спальні полиці й відділення для багажу. Для обладнання пасажирських купе повинна використовуватись сучасна фурнітура та матеріали нового покоління. У пасажирських кріслах мають бути застосовані інноваційні конструктивні рішення, які покращують їх ергономіку і функціональність.

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В "Укрзалізниці" також очікують, що дизайнери запропонують покращені умови надання кейтерингових послуг та сучасну візуалізацію зовнішньої інформації для пасажирів, сучасні системи електрообладнання, опалення та кондиціонування повітря тощо.

Теги: Україна залізниця Укрзалізниця Транспорт дизайн Войцех Бальчун
Джерело: 24 Канал
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