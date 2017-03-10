Уряд ініціював чергове спрощення умов ведення бізнесу

Сьогодні Кабінет міністрів скасував низку актів незаконних та застарілих нормативних актів, які обмежують діяльність бізнесу.

Зокрема, були ухвалені наступні рішення: скасування незаконних порядків здійснення державного контролю та критеріїв оцінки ризику, зменшення переліку товарів подвійного використання, лібералізація сфери перевезень повітряним транспортом, впорядкування законодавства про безстроковість будівельних ліцензій, підвищення позиції України в рейтингу Doing Business.

"Всього уряд ухвалив рішення про скасування близько 100 нормативно-правових актів, які на сьогодні не мають законодавчих підстав та заважали веденню бізнесу в Україні", — мовиться на офіційному сайті Кабміну.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабінет міністрів скасував 367 постанов та нормативних актів, які обмежували діяльність бізнесу в Україні.