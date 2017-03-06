Уряд розпочинає розслідування причин вибуху на шахті "Степова"

Від сьогодні, 6 січня, запрацює урядова комісія з розслідування вибуху на шахті "Степова".

Про це у Facebook написав віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

Мета – з'ясувати причини аварії, яка привела до загибелі та поранення людей, зсередини отримати інформацію, що саме не спрацювало: інструкції з безпеки, чи їх не виконання, забезпечення системами безпеки, чи їхня несправність,

– зазначив Геннадій Зубко.

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Нагадаємо, 2 березня приблизно о 12:46 у селі Глухів Сокальського району на Львівщині на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" стався вибух. Внаслідок вибуху метану та обвалу гірської породи 8 гірників загинуло. Ще понад двадцять травмованих шахтарів перебувають в опіковому центрі у Львові.

Уряд виділив допомогу потерпілим від вибуху на шахті на Львівщині.