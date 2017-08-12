В АП повідомили, скільки Порошенко витратив грошей на відрядження

На робочі поїздки президента Петра Порошенка в межах України, в цьому році було витрачено з держбюджету 2 млн 486,2 тис гривень.

Саме такі дані були надані Адміністрацією Президента.

Ця цифра враховує лише авіаперевезення. За вказаний період голова держави встиг зробити 14 регіональних поїздок. Найчастіше Порошенко відвідував Одеську область, де за 8 місяців був тричі.

"Також для забезпечення робочих поїздок президента України залучаються відповідні підприємства, установи та організації, що знаходяться в управлінні Державного управління справами, які надають послуги автотранспортного, медичного, санітарно-епідеміологічного, протокольного, господарського та іншого забезпечення. Крім того, для проведення заходів залучаються працівники Адміністрації президента України, Державного управління справами, підприємств, що пов'язано з витратами на відрядження", – додали в Адміністрації.

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Варто зазначити, що на внутрішні поїздки прем'єра Володимира Гройсмана та спікера парламента Андрія Парубія гроші з держбюджету не виділялися.