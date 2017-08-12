11:03
12 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ядерний
Вєсті Кремля
21:56, 11 серпня
Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis
Вєсті.UA
20:10, 11 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 22:00:
Випуск новин
23:46, 11 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В АП повідомили, скільки Порошенко витратив грошей на відрядження

09:58, сьогодні 802 Читать новость на русском
Скільки витратив Порошенко на відрядження
Скільки витратив Порошенко на відрядження / business.ua

На робочі поїздки президента Петра Порошенка в межах України, в цьому році було витрачено з держбюджету 2 млн 486,2 тис гривень.

Саме такі дані були надані Адміністрацією Президента.

Ця цифра враховує лише авіаперевезення. За вказаний період голова держави встиг зробити 14 регіональних поїздок. Найчастіше Порошенко відвідував Одеську область, де за 8 місяців був тричі.

"Також для забезпечення робочих поїздок президента України залучаються відповідні підприємства, установи та організації, що знаходяться в управлінні Державного управління справами, які надають послуги автотранспортного, медичного, санітарно-епідеміологічного, протокольного, господарського та іншого забезпечення. Крім того, для проведення заходів залучаються працівники Адміністрації президента України, Державного управління справами, підприємств, що пов'язано з витратами на відрядження", – додали в Адміністрації.

Читайте також: Два мільярди гривень за лояльність Трампа до Порошенка

Варто зазначити, що на внутрішні поїздки прем'єра Володимира Гройсмана та спікера парламента Андрія Парубія гроші з держбюджету не виділялися.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко гроші Адміністрація Президента
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто з українських політиків найбільш популярний у Facebook і Twitter
сьогодні, 11:00 Хто з українських політиків найбільш популярний у Facebook і Twitter
Христина Бердинських 4
Втрата Савур-могили: звідки виник та куди зник
сьогодні, 10:00 Втрата Савур-могили: звідки виник та куди зник "монарший офіцер" Гіркін
Віталій Дейнега 179
Пляжный день: 7 способов сделать лето в офисе приятнее
сьогодні, 08:42 Пляжный день: 7 способов сделать лето в офисе приятнее
Все про роботу 209
Продовження залізничних пригод: не вдалося Балчуну зламати хребет старим ментальним підходам
11 серпня, 22:01 Продовження залізничних пригод: не вдалося Балчуну зламати хребет старим ментальним підходам
Блог Соцмережі 892
У затінок: дендропарки мрії в Україні
11 серпня, 21:02 У затінок: дендропарки мрії в Україні
Яніна Ткачук 1285
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Рада позбавила депутатської недоторканності Борислава Розенблата
 11 липня , 20:39
Як виглядатиме офіційна фан-зона Євробачення-2017 на Хрещатику: макет
22 квітня , 12:39
В ООН повідомили, скільки людей на Донбасі залишились без соцвиплат
сьогодні , 09:23
Суд про держзраду Януковича знову перенесли
 10 серпня , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук