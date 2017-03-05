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В Білорусі новий мітинг: близько тисячі осіб зібралися у Бресті

15:00, сьогодні 774 Читать новость на русском
Марш
Марш / tut

У Білорусі тривають протести проти так званого "декрету дармоїдів".

Мітингарі розділилися: частина зібралася в актовому залі Міськвиконкому. Там спілкувалися з представниками влади. Частина пройшла маршем вулицями міста. Поліція у мирний протест не втручалася.

Згідно зі скандальним декретом президента Лукашенка, проти якого і вийшли люди, безробітні щороку повинні сплачувати внесок. Його розмір становить 240 доларів.

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Нагадаємо, що тисячі людей у низці білоруських міст в неділю, 26 лютого, вийшли на протести проти "податку на дармоїдство".

Теги: Білорусь протести
Джерело: 24 Канал
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