В "ДНР" не прийняли умов Савченко і вимагають повернути всіх бойовиків

В угрупованні "ДНР" назвали неприйнятними умови обміну полоненими, які будь-коли озвучувала український депутат Надія Савченко.

Терористичне угруповання "ДНР" наполягає на обміні "всіх на всіх", але Україна готова передати сепаратистам 250 полонених, хоча за списками їх – 475, пише "РИА Новости" із посиланням на "уповноваженого з прав людини" угруповання Дар’ю Морозову.

Окрім того, представниця угруповання запросила представників української сторони приїхати на непідконтрольну Києву територію і перевірити, в яких умовах там утримуються полонені.

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Нагадаємо, 24 лютого українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР". Згодом з'явилась інформація, що нардеп завітала до Макіївської колонії.



Надію Савченко звинувачують у держзраді, за справу взялась СБУ. Також, Савченко опублікувала список полонених, яких відвідала у "ДНР"