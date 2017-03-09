В Італії обвалився міст. Є жертви: опубліковані моторошні кадри

В італійській провінції Анкона обвалився міст, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Ще троє отримали поранення. Про це повідомляє видання La Stampa.

Обвал мосту стався на ділянці траси A14 між містами Лорето і Анкона, що в центральній Італії на узбережжі Адріатичного моря.

Очевидці публікують фото та відео на своїх сторінках в соцмережах.

crollo cavalcavia Ancona: 2 morti 2 feriti pic.twitter.com/fii9nokds4 — Tgr Rai Marche (@TgrMarche) 9 березня 2017 р.

Questa è l'Italia che cade a pezzi. Che non investe. E che uccide. #Ancona, due morti per il crollo di un #ponte. Assurdo. pic.twitter.com/hEDbdSxi8G — Michele Galvani (@GalvaniM) 9 березня 2017 р.

Crolla ponte su A14, due morti e due feriti

E' accaduto al km 235+800, tra Loreto e Ancona Sud - Marche - ANSA.it https://t.co/JzUgBrgill pic.twitter.com/lIFdVl9xca — Marcello Grando (@mgdj56) 9 березня 2017 р.

#pontecrollato #Ancona lungo l'A14. Bilancio: due vittime, pare marito e moglie marchigiani; gravi due operai che lavoravano sulla struttura pic.twitter.com/NLBp50Ky7A — Maurizio Socci (@MaurizioSocci) 9 березня 2017 р.

На кадрах видно, як ціла секція двосмугового мосту обвалилась на дорогу під ним.

Як зазначають місцеві видання, на момент обвалу міст був закритий для руху транспорту, на ньому проводилися ремонтні роботи. Під обвал потрапив автомобіль Nissan Qashqai, який проїжджав під ним.

Подружжя, що було в автомобілі, загинуло. Травмовані робітники, залучені до ремонтних робіт.

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