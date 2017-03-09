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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

В Італії обвалився міст. Є жертви: опубліковані моторошні кадри

18:33, сьогодні 1287 Читать новость на русском
Міст обвалився в Італії
Міст обвалився в Італії / Кадр з відео

В італійській провінції Анкона обвалився міст, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Ще троє отримали поранення. Про це повідомляє видання La Stampa.

Обвал мосту стався на ділянці траси A14 між містами Лорето і Анкона, що в центральній Італії на узбережжі Адріатичного моря.

Очевидці публікують фото та відео на своїх сторінках в соцмережах.

На кадрах видно, як ціла секція двосмугового мосту обвалилась на дорогу під ним.

Як зазначають місцеві видання, на момент обвалу міст був закритий для руху транспорту, на ньому проводилися ремонтні роботи. Під обвал потрапив автомобіль Nissan Qashqai, який проїжджав під ним.

Подружжя, що було в автомобілі, загинуло. Травмовані робітники, залучені до ремонтних робіт.

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Теги: Жертви
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