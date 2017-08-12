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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Кремлі думають про те, як піти з Донбасу, – Портников

10:41, сьогодні 583 Читать новость на русском
Росія планує припинити війну на Донбасі, вважає Портников
Росія планує припинити війну на Донбасі, вважає Портников / Фото з вільних мереж

Російське керівництво припинить війну на Донбасі, але продовжить погрожувати Україні. Проте припинення війни трапиться не скоро, адже Кремль ще не знає, як пояснили своїм бойовикам, що Донбас – більше не "русский мир".

Таку думку у своїй колонці на сайті видання "Радіо Свобода" висловив журналіст і політолог Віталій Портников.

Він пояснив, що Росія піде з Донбасу через низку причин: ефект від санкцій США, падіння цін на нафту і, звичайно ж, вибори президента РФ. Щодо останньої причини, то Портников пояснив, що президент Росії Володимир Путін хотів би прийти до свого нового терміну на посаді в ролі президента-стабілізатора. А без хоча б часткового покращення відносин зі світом йому не вдасться зробити цього.

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Відтак, політолог зазначив, що на сьогодні головне, про думають в Кремлі, це про те, як піти з Донбасу і не втратити обличчя.

"Не випадково заява Лаврова про неможливість вирішити конфлікт на Донбасі військовою силою збіглася з посиленням прикордонного режиму на ділянці російсько-українського кордону, яка перебуває під контролем окупантів. Найманців готують до думки про те, що їм доведеться повертатися під контроль Києва і "просто так" прийти на територію Росії не вдасться – як і у випадку з Афганістаном після відходу радянських військ, пустять тільки перевірених, хто ретельно співпрацював зі спецслужбами і хто готовий продовжити цю співпрацю", – пояснив Портников.

Він також зазначив, що всі донбаські "республіки" вигадані з однією метою – вбивати українців. На думку політолога, якщо російська влада вирішить покласти край обстрілам, то війни не буде і грошей на Донбас – теж," народні республіки "просто розсиплються, наче їх ніколи і не було.

І не потрібно думати, що в Москві цього не розуміють. Саме тому не поспішають припиняти стріляти. Саме тому не поспішають йти – тому що ще поки не придумали, як пояснити цю капітуляцію росіянам, як сказати, що Донбас – це більше не "русский мир ", і тим його жителям, які "мріяли" жити в Росії, буде і в Україні добре. Але тільки-но придумають – підуть,
– висловив переконання Портников.

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Водночас він зазначив, що Путін продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні, адже для нього є критично важливо довести, що Україна не може відбутися як держава.

"Москва активно працюватиме з українськими опозиційними політиками та імітаційною частиною громадянського суспільства, фінансуватиме медіа, сприятиме поширенню пригноблених настроїв серед українців", – написав журналіст.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Сергій Лавров
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