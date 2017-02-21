В МЗС зробили заяву щодо "референдуму" в Нагірному Карабасі

Україна не визнає так званого "конституційного референдуму", який відбувся 20 лютого на території Нагірного Карабаху.

Про це повідомили у МЗС.

У відомстві зазначили, що референдум Україна вважає нелегітимним.

"Референдум" є порушенням Конституції Азербайджанської Республіки та міжнародного права та не має правових наслідків,

– зазначила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

Вона додала, що позиція України щодо нагірнокарабаського конфлікту залишається незмінною та полягає у безумовній підтримці суверенітету та територіальної цілісності Азербайджану.

Нагадаємо, на так званому референдумі у Нагірному Карабасі вирішили переіменувати утвореня у Арцах.