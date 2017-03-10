В ОАЕ відпустили українку, яку затримали за позашлюбний секс

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів відпустила українку та її нареченого громадянина ПАР, яких 2 дні тому затримали за позашлюбний секс.

Про це повідомляє ВВС.

Дівчина звернулась до лікарні із болями в животі. Згодом з'ясувалось, що вона – вагітна. Закоханих арештували одразу в лікарні, адже вони не змогли надати свідоцтво про шлюб, а позашлюбні статеві стосунки в Еміратах вважаються злочином.

Після цього батьки арештованих звернулися до влади країни із проханням звільнити молодих людей. Українка Ірина Ногай та громадянин ПАР Емлін Калвервелл почали зустрічатись у 2014-му році. Тепер, за словами батьків, пара готується до весілля та народження первістка.

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