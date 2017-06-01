В "Охматдиті" обрали нового очільника, – Супрун

У відомій столичній лікарні вперше відбувся конкурс на посаду головного лікаря. Після обговорення кожної кандидатури спеціальна комісія дійшла висновку, що очолити "Охматдит" має лікар з Прикарпаття Ірина Садов’як.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

Медик із Коломиї має 14-річний стаж роботи в медустановах. Під час презентації Ірина Садов’як запропонувала вирішення однієї із найболючіших проблем "Охматдиту" – розлучення батьків з дитиною на час лікування. Медик зазначила, що в Коломийській лікарні запровадили правила, згідно з якими батьки, особливо матері, можуть знаходитись в реанімації.

За словами Ірини Садов’як, коли батьки знають про процес лікування, вони більше довіряють медикам.

Для мене важливо, щоб людина, якій ми довіряємо найважливіше – здоров’я дітей, була гідною цією посади. Вона не повинна ставити особисті інтереси понад усе, не має бути помічена в корупційних схемах,

– заявила Уляна Супрун.

Очільник міністерства додала, що через місяць хотіла б обговорити перші результати роботи новоспеченого головного лікаря "Охматдиту".