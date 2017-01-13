В окупованому Луганську в масштабній пожежі згоріли продуктові склади

В ніч на 12 січня в окупованому проросійськими бойовиками Луганську сталась велика пожежа на продуктових складах.

Про це у повідомив координатор організації "Права Справа" Дмитро Снегирьов.

Горіли склади на території підприємства "Луганськпродоптторг" за адресою вулиця Лутугинська,133.

Як зауважує Снегирьов, про характер і масштаби пожежі свідчить той факт, що для локалізації її наслідків був створений штаб пожежогасіння, який очолив заступник міністра так званого "МНС" псевдоруспубліки.

Вогнем було знищено холодильне торгове обладнання, продукти харчування та внутрішня обшивка стін складських приміщень.

У фейковій "ЛНР" однією з основних версій пожежі вже називають умисне знищення майна шляхом підпалу.

До слова, у колишньому Класному Лучі під час святкування Дня автомобіліста на території автопідприємства згоріло кілька одиниць громадського транспорту.

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