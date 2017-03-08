В ООН засудили антиміграційну політику Трампа

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн заявив, що антиміграційна політика президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може порушувати міжнародне право,

Про це повідомляє DW.

Також він додав, що такі дії можуть призвести до масового ув'язнення людей у країнах, яких ця політика стосується, включаючи дітей.

За його словами, слід проявляти більше лідерства, щоб протистояти хвилі дискримінації та "дифамації стосовно цілих спільнот, таких як мексиканці та мусульмани" у Сполучених Штатах, пише Reuters. Аль-Хусейн також засудив спроби Трампа "залякати або підірвати позиції журналістів та суддів".

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Нагадаємо, попередній указ Трампа тимчасово заборонив в'їзд громадянам з семи мусульманських держав. Він викликав величезний резонанс у США, наслідком якого стали масові протести.



Суд Нью-Йорка заборонив депортувати мігрантів з країн, що потрапили в "чорний список" Трампа. Проте Апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився скасувати це рішення.